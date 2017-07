Berlin - Eine junge Studentin möchte demnächst wieder ihren Freund in Kanada besuchen, doch die teuren Flugpreise übersteigen ihr Budget. Gleichzeitig hat eine junge Familie beim Umzug von Berlin nach Toronto ihren geliebten Bonsai-Baum in der alten Heimat vergessen. Genau hier setzt das Berliner Startup CoCarrier an. Auf der Crowd-Delivery-Plattform können sich die Neu-Kanadier mit der reisewilligen Studentin über die Webseite oder App vernetzen: die Absender holen so ihren Bonsai-Baum kostengünstig nach Kanada, während die Mitnehmerin als CoCarrier ihre Reisekosten teilfinanzieren kann.

Berufstätige Pendler, reiselustige Studenten oder die Großfamilie, die im Urlaub mit eigenem Van gen Süden reist - sie alle können ohne großen Aufwand zum Hobby-Kurier werden, ihre Reisekosten senken und einen wertvollen Beitrag für die Natur leisten. CoCarrier hat dafür eine Plattform entwickelt, die vorhandene und ungenutzte Ressourcen auf dem Reiseweg nutzt. Mit der Ergo-Versicherung als exklusivem Vertragspartner ist jede CoCarrier-Sendung automatisch mit einem Wert von 500 Euro versichert und kann im Einzelfall sogar mit bis zu 5.000 Euro geschützt werden. Über die Sendungsverfolgung kann der Absender nachvollziehen, wo sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...