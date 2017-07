Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken

In den USA sind in der Woche zum 8. Juli weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Zuvor waren sie drei Wochen in Folge gestiegen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 3.000 auf 247.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte.

US-Erzeugerpreise deuten auf moderate Inflation

In den USA hat der Preisdruck auf vorgelagerter Ebene leicht zugenommen. Im Juni stiegen die Erzeugerpreise um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit stabilen Preisen gerechnet. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, stiegen die Erzeugerpreise in der Kernrate - ohne die volatilen Preise für Nahrungsmittel und Energie - ebenfalls um 0,1 Prozent.

Draghi könnte in Jackson Hole wichtiges Signal geben - Kreise

EZB-Präsident Mario Draghi hat im August bei der Konferenz in Jackson Hole eine Gelegenheit, eine wichtige geldpolitische Botschaft auszusenden. Der oberste Währungshüter der Eurozone werde bei der von der US-Notenbank veranstalteten Konferenz zum ersten Mal seit drei Jahren eine Rede halten, erfuhr Dow Jones Newswires aus informierten Kreisen.

EU-Kommission erhöht Druck auf Deutschland in VW-Abgasaffäre

In der Abgasaffäre hat die EU-Kommission den Druck auf Deutschland erhöht. In einem Schreiben forderte die Behörde eine Erklärung, warum die Bundesrepublik keine Sanktionen gegen "einen Fahrzeughersteller" verhängt habe, "der nach EU-Recht verbotene Abschalteinrichtungen" für Emissionstest verwendet habe.

Dobrindt zitiert Daimler nach neuen Vorwürfen ins Ministerium

Angesichts neuer Vorwürfe gegen Daimler im Abgas-Skandal hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) Vertreter des Autoherstellers nach Berlin zitiert. Die Untersuchungskommission Volkswagen des Ministeriums habe Daimler zu einer "Sondersitzung" eingeladen, um den Vorwürfen nachzugehen, teilte das Ministerium mit.

Deutschland und Frankreich wollen gemeinsam Kampfjet entwickeln

Deutschland und Frankreich wollen gemeinsam einen europäischen Kampfjet entwickeln und konkrete Planungen dazu bis Mitte kommenden Jahres vorlegen. Das kündigten Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach einer Sitzung des Deutsch-Französischen Ministerrates in Paris an.

Britische Regierung beginnt mit Umwandlung von EU-Recht in britisches Recht

Die britische Regierung hat einen Gesetzentwurf veröffentlicht, mit dem das bestehende EU-Recht in Großbritannien durch britisches Recht ersetzt werden soll. Das Gesetz werde sicherstellen, dass das Vereinigte Königreich nach dem EU-Austritt über ein "voll funktionierendes Rechtssystem" verfüge, sagte Brexit-Minister David Davis.

EU will Terrorfinanzierung durch Schmuggel von Kulturgütern stoppen

Im Kampf gegen Terrorismus will die EU-Kommission den Schmuggel und illegalen Handel von gestohlenen Kulturgütern eindämmen. Neue, strengere Lizenzvorgaben für den Import sollen Artefakte, archäologische Funde, Kunst und Antiquitäten, die mindestens 250 Jahre alt sind, besser schützen.

Chinesischer Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo tot

Der chinesische Dissident und Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo ist tot. Der krebskranke 61-Jährige sei am Donnerstag gestorben, teilten die Behörden der chinesischen Provinz Liaoning mit. Liu war vor gut zwei Wochen wegen einer schweren Leberkrebserkrankung aus der Haft ins Krankenhaus verlegt worden, seine Behandlung im Ausland hatten die chinesischen Behörden verweigert.

EU fordert von Ukraine stärkeren Kampf gegen Korruption

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat von der Ukraine einen stärkeren Kampf gegen Korruption gefordert. Juncker sagte, Bestechlichkeit untergrabe die Fortschrittsbemühungen der Ukraine. "Korruption ist eines der größten Probleme dieses Landes."

US-Justiz geht gegen massiven Betrug im Gesundheitswesen vor

Wegen massiver Betrügereien im Gesundheitswesen ist die US-Justiz gegen mehr als 400 Verdächtige vorgegangen, darunter zahlreiche Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger. Die Schäden, die unter anderem durch die unrechtmäßige Verschreibung von Opiaten verursacht worden seien, summierten sich auf insgesamt schätzungsweise 1,3 Milliarden Dollar (1,14 Milliarden Euro), wie Justizminister Jeff Sessions mitteilte.

