Berlin (ots) - Mit seinen Vorstellungen für ein "modernes und gerechtes Deutschland in einem besseren Europa" will SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz das Profil seiner Partei schärfen und die Chancen bei der bevorstehenden Bundestagswahl erhöhen. Seine politischen Pläne stellt der SPD-Parteichef im Berliner Willy-Brandt-Haus vor. phoenix zeigt die Rede von Martin Schulz, Reporter Erhard Scherfer ordnet die Ideen des SPD-Parteichefs im Gespräch mit Cordula Tutt, Parlamentskorrespondentin der Wirtschaftswoche, ein.



Seine Konzepte für mehr Gerechtigkeit bei Steuern und Renten hat Martin Schulz bereits vorgestellt, nun will er erklären, welche Visionen er für die Europa- und Wirtschaftspolitik hat. Auch um das Thema Digitalisierung soll es in dem Papier gehen, das als Schulz' Ergänzung zum SPD-Wahlprogramm gedacht ist.



