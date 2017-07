Liebe Leser,

im Falle des Insolvenzantrags der Alno AG hat das Amtsgericht eine schnelle Entscheidung gefällt. Die HSH Nordbank hat sich 500 Mio. Euro an den Kapitalmärkten besorgt. Und die JA Solar konnte einen neuen Auftrag vermelden.

Alno: Das ging jetzt schnell!

Am Donnerstagvormittag schrieb ich noch, dass das zuständige Amtsgericht möglicherweise schon am Freitag über den Insolvenzantrag in Eigenregie seitens der Alno AG entscheiden könnte. ... (Mark de Groot)

