Liebe Leser,

im ersten Schritt hat das Kaufsignal aus dem Stochastik Indikator seine Arbeit getan. Die Aktie konnte in der letzten Woche aus der Versenkung aufstehen und steil nach oben durchstarten. In der zweiten Juli Woche setzt sich die Aufwärtsdynamik weiter fort und bringt die Aktie in die Nähe des nächsten Widerstands.

Ist der 34 Euro Widerstand ein Hindernis?

Zunächst hat die BayWa-Aktie das 50 % Fibonacci Retracement bei 33,53 Euro erreicht. ... (Johannes Weber)

