St. Gallen - Das Center for Innovation der Universität St.Gallen, htp St.Gallen, die DHBW Karlsruhe und Scholz & Friends Schweiz untersuchen zum dritten Mal, welche Schweizer Unternehmen als am innovativsten wahrgenommen werden. Die Firmen Roche, Logitech und Swisscom führen das neueste Innovationsranking an. Sie lösen damit das Spitzentrio von 2012 Swatch, Nestlé und Novartis ab, die sich nun auf den Plätzen 4-6 befinden.

Pharma und IT werden damit 2017 als innovativer wahrgenommen als Konsum- und Luxusgüter. Es wurden 526 Führungskräfte in der Schweiz befragt. Faktisch gehört die Schweiz weltweit zu den innovativsten Ländern. Sie belegt beispielsweise auf der Rangliste des Global-Innovation-Indexes 2016 den ersten Platz. Gleichzeitig befindet sich gemäss einer Studie der Boston Consulting Group kein Schweizer Vertreter unter den Top 50 der weltweit als am innovativsten wahrgenommenen Unternehmen - bis 2014 lag immerhin noch Nestlé in den Top 50.

Innovationskraft als wichtiger Faktor für den Erfolg der Schweizer Volkswirtschaft

Für den Erfolg von Unternehmen ist die Wahrnehmung als innovativ aber wichtig, wie zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen. Von besonderer Bedeutung ist die wahrgenommene Innovativität eines Unternehmens für die Kaufabsicht und Loyalität der Kunden und für die Rekrutierung und Loyalität von Mitarbeitern. Aus diesem Grund erheben das Center for Innovation der Universität St. Gallen (CFI-HSG), htp St. Gallen, die DHBW Karlsruhe sowie Scholz & Friends Schweiz 2017 zum dritten Mal nach 2009 und 2012 ein Ranking hinsichtlich der wahrgenommenen ...

