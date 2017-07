Berlin (ots) -



Einen Ehrendoktor ("Honorary Senior Fellowship") der Regent's University London hat heute der Präsident des Europäischen Parlaments a.D. und Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Dr. Hans-Gert Pöttering, verliehen bekommen. Die Auszeichnung erhielt er für seine Verdienste um die europäische Einigung und die internationale Zusammenarbeit.



"Auch wenn der Prozess zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union - den ich persönlich als Europäer zutiefst bedauere - im März in die Wege geleitet worden ist und wenn dieses Land aller Voraussicht nach an dessen Ende kein Mitglied der Europäische Union mehr sein wird: Die Regent's University London wird immer eine europäische Universität bleiben!" sagte Hans-Gert Pöttering in seiner Dankesrede vor zahlreichen Studenten und Vertretern der Regent's University in London.



Die unabhängige Regent's University London ist die größte private Universität in Großbritannien. Sie ist international ausgerichtet mit Studierenden aus über 140 Nationen. 40 Prozent der Studierenden kommen aus der Europäischen Union.



