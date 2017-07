The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.07.2017



ISIN Name



CA7566022074 RED HUT METALS INC.

CA83581Q1054 SORA CAPITAL CORP

DE000A2E4K01 EPIGENOMICS AG Z.VERK.

FR0010949388 UMANIS INH. EO 1,10

US67010F2020 NOVOGEN LTD ADR 25

XS1222584325