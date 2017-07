Halle (ots) - Nun wird man sich auch in Deutschland wieder einmal fragen müssen, wie viel Wert das sich so fortschrittlich gebende, auf die Märkte und in die erste Reihe der Weltpolitik drängende China der Demokratie und den Menschenrechten zugesteht? Erschütternd wenig. Hier hat sich seit 1989, seit der blutigen Niederschlagung der Studentenproteste in Peking, offenbar nichts geändert. Und auch an den Reaktionen des Westens wird sich nicht viel ändern. Zu einer Zeit, da man angesichts des unsicheren Kantonisten Trump und seiner isolationistischen Politik zunehmend auf das Wohlwollen von Chinas Machthabern setzt, dürfte es bei bedauernden Lippenbekenntnissen bleiben.



