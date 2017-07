Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Franken belassen. Der Hedgefonds Third Point des US-Milliardärs Daniel Loeb könnte die Mittel haben, Einfluss auf den Nahrungsmittelkonzern auszuüben, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer Studie vom Donnerstag. So sei es möglich, dass er Themen auf die Tagesordnung der Aktionärsversammung setzen oder sogar einen Antrag auf den Austausch von Verwaltungsratsmitgliedern stellen könnte./ck/la

ISIN: CH0038863350