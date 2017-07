Frankreichs Präsident Macron und Kanzlerin Merkel haben sich getroffen und detaillierte Initiativen für die bilaterale und europäische Zusammenarbeit vereinbart. Dann kam Trump und läutete das Kontrastprogramm ein.

Ein größerer Kontrast war kaum denkbar als der zwischen Emmanuel Macrons gemeinsamem Auftritt mit der Bundeskanzlerin am Donnerstagmittag und seiner Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump am frühen Abend: Am Mittag freundliche, ergebnisreiche Arbeitsatmosphäre, am Abend eher hölzerne Versicherungen, wie sehr man befreundet sei und schwülstige Parolen über ein "durch Schweiß und Blut geschaffenes Bündnis", wie Trump es ausmalte.

Substanziell hatten Trump und Macron wenig zu berichten. Trump deutete an, es könne einen weiteren Waffenstillstand in einer anderen Region Syriens geben. Den verhandele er gerade - aber nicht mit den Franzosen, sondern mit den Russen. Der US-Präsident hatte eine missmutige Miene - sein Sohn verstrickt sich immer tiefer in die Affäre um eine mögliche russische Einflussnahme auf den US-Wahlkampf. Auch in Paris wurde Trump dazu befragt und sagte eher tollpatschig, das Treffen seines Sohnes mit einer russischen Anwältin sei eine normale "Beobachtung des politischen Gegners" gewesen, das hätte jeder so gemacht.

Macron seinerseits wies eher sachlich auf die Notwendigkeit hin, bei der Terrorbekämpfung in Syrien und Libyen mit den Amerikanern zusammen zu arbeiten. In dieser Hinsicht gebe es eine vollständige Übereinstimmung. Was dagegen die Anstrengungen zur Bekämpfung des Klimawandels angehe, sei die Differenz bekannt.

Macron gab bekannt, dass Frankreich eine Kontaktgruppe für Syrien bilden wolle, der neben den fünf ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates auch Vertreter des syrischen Diktators Baschar al-Assad ...

