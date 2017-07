NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag gefallen. In allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen. Zweijährige Anleihen gaben um 1/32 Punkte auf 99 25/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,36 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 10/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 1,89 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere verloren 8/32 Punkte auf 100 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,35 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren büßten 24/32 Punkte auf 101 18/32 Punkte ein. Ihre Rendite betrug 2,92 Prozent.

Die zu Handelsbeginn veröffentlichten Wirtschaftsdaten aus den USA bewegten den Markt kaum. Die Erzeugerpreise waren im Juni deutlicher als erwartet gestiegen. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren zwar gefallen, der Rückgang war jedoch etwas schwächer als erwartet.

Am Mittwoch noch hatten Aussagen von Fed-Chefin Janet Yellen die Anleihekurse gestützt. Yellen stellte zwar weitere schrittweise Zinserhöhungen in den kommenden Jahren in Aussicht, deutete aber zugleich an, dass diese in begrenztem Rahmen bleiben werden./la/mis

