Credit Suisse streicht SAP von 'Focus List' - Bleibt 'Outperform'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktien von SAP von der "European Focus List" gestrichen. Die Einschätzung ließ Charles Brennan in einer Studie vom Donnerstag aber auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 Euro. Der Experte hatte erst jüngst sein Kursziel aufgrund der aktuellen Währungsentwicklungen etwas zurückgeschraubt. Die Ergebnisse des zweiten Quartals erwartet er aber solide.

DZ Bank hebt fairen Wert für Norma Group auf 63 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Norma Group nach angehobenen Jahreszielen von 56 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die vorläufigen Umsatzzahlen für das zweite Quartal des Herstellers von Verbindungstechnik hätten über seinen Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer Studie vom Donnerstag. Er rechne mit einer weiter starken Dynamik bei Norma und hob daher seine Ergebnisschätzungen je Aktie für 2017 und 2018 an.

Barclays hebt Ziel für MTU auf 138 Euro - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU vor Zahlen von 133 auf 138 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Triebwerkshersteller dürfte weiter einer der stärksten Profiteure des zurzeit starken Wachstums im weltweiten Luftverkehr sein, schrieb Analyst James Zaremba in einer Studie vom Donnerstag. MTU sei im Vergleich zu den Wettbewerbern mit am stärksten auf die zivile Luftfahrt ausgerichtet und erwirtschafte einen gleichen Anteil am operativen Ergebnis (Ebit) durch den Vertrieb von Ersatzteilen sowie durch Wartung und Instandhaltung, die ebenfalls stark auf den Luftverkehr ausgerichtet seien.

Independent Research senkt Südzucker-Ziel auf 20 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Südzucker nach den Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres von 21 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das Unternehmen habe erneut von einem starken Wachstum des Zuckersegments profitiert, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer Studie vom Donnerstag. Aber auch bei der Tochter CropEnergies sei die Entwicklung erfreulich gewesen.

SocGen startet Enel mit 'Buy' - Ziel 5,60 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Enel mit "Buy" und einem Kursziel von 5,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die von dem italienischen Strom- und Gasproduzenten avisierte Ausschüttung sei gleichbedeutend mit einer Dividendenrendite von 6,7 Prozent, schrieben die Experten in einer am Donnerstag vorgelegten Studie. Diese liege deutlich über dem Durchschnitt im europäischen Versorgersektor. Gleichzeitig werde die Aktie auf Basis der Gewinnschätzungen für 2019 mit einem Abschlag zum Sektor von 18 Prozent gehandelt.

Liberum senkt Siemens auf 'Hold' - Ziel 134 Euro

LONDON - Liberum Capital hat Siemens von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 160 auf 134 Euro gesenkt. Die Umstellung der Sparte Digital Factory auf cloudbasierte Lösungen sei ein Risiko, schrieb Analyst Daniel Cunliffe in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Wettbewerber hätten kurzfristig die Hälfte ihrer Gewinne eingebüßt. Zudem könnten die jüngsten Projekte in Katar angesichts der Blockadekrise unter überbordenden Kosten und Verzögerungen leiden. Cuncliffe senkte seine Ergebnisschätzung für den Konzern für 2018 um 6 Prozent.

Deutsche Bank hebt ArcelorMittal auf 'Buy' und Ziel auf 28 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat ArcelorMittal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 23 auf 28 Euro angehoben. Die Bewertung der Aktie des Stahlkonzerns sei attraktiv und der freie Barmittelfluss stark, was viel Spielraum für beträchtliche Ausschüttungen an die Anteilseigner lasse, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer Studie am Donnerstag veröffentlichten Studie. Seines Erachtens wird das zyklische Aufwärtspotenzial von ArcelorMittal unterschätzt.

Commerzbank hebt Ziel für Wirecard auf 80 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Wirecard von 65 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In den USA dürften sich die Margen nach einem starken ersten Quartal weiterhin gut entwickeln, schrieb Analystin Heike Pauls in einer Studie vom Donnerstag. Der Bezahldienstleister baue zudem das Geschäft mit Vor-Ort-Zahlungen durch die Kooperationen mit den Anbietern Alipay und WeChat Pay.

Warburg Research hebt Drillisch auf 'Buy' - Ziel 72 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Drillisch von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 56 auf 72 Euro angehoben. Viele Anleger dürften sich bis zur außerordentlichen Hauptversammlung des Mobilfunkers am 25. Juli zurückhalten, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer Studie vom Donnerstag. Er sieht dies als gute Einstiegschance. Sollte die Übernahme durch United Internet durchgewunken werden, dürfte die Marktkapitalisierung von rund 3,5 auf etwa 9,2 Milliarden Euro steigen. Davon werde der Internetkonzern dann rund 72 Prozent halten.

Deutsche Bank hebt Ziel für Rational auf 530 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Rational nach angehobenem Ausblick von 490 auf 530 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die wichtigsten Treiber bei dem Großküchenausrüster seien intakt, schrieb Analystin Franziska Eckersberger in einer Studie vom Donnerstag. Mit ihren leicht angehobenen Schätzungen liege sie nun am oberen Ende der von Rational angepeilten Zielspanne.

