NEW YORK (dpa-AFX Broker) - US-Stahlwerte haben am Donnerstag in späten Handel deutlich zugelegt. So zogen United States Steel um 4,70 Prozent an und bewegten sich damit wieder auf dem Niveau von Ende April. Anteilscheine von AK Steel schnellten um rund 7,5 Prozent in die Höhe.

US-Präsident Donlad Trump hatte vor Reportern bekräftigt, dass er Einfuhrquoten und Schutzzölle erwäge, um die heimische Stahlindustrie vor Dumping-Konkurrenz zu schützen.

Zuletzt hatte es immer mal wieder ähnliche Äußerungen gegeben, unter denen teilweise auch die Aktien deutscher Stahlunternehmen wie Salzgitter gelitten hatten./la/mis

ISIN DE0007500001 DE0006202005 US0015471081 US9129091081

