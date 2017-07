BOSTON (USA), 13. Juli 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- CSPi (NASDAQ:CSPI), ein Anbieter von Ethernet-basierten Sicherheitsprodukten, erweiterter Managed Security und IT Managed Technologie-Services, gab heute bekannt, dass der Geschäftsbereich Technology Solution (Technologielösungen) des Unternehmens die Stufe Titanium im renommierten Dell EMC-Partnerprogramm erreicht hat. CSPis dedizierte Dell EMC-Praxis ist eine einzigartige Mischung aus innovativem Service-Portfolio, umfassender Integrations-Methodik und herausragenden Engineering-Ressourcen.

Das Dell-EMC-Partnerprogramm vereint das Beste aus den bisherigen Partnerprogrammen von Dell und EMC und ist für die heutigen und die zukünftigen Bedürfnisse der Partner konzipiert. Es wurde in enger Zusammenarbeit mit Partnern auf der ganzen Welt entwickelt und verfolgt die folgenden drei Grundsätze: Einfachheit, Berechenbarkeit und Profitabilität. Das Programm eröffnet Partnern beispiellose Geschäftsmöglichkeiten und unterstreicht erneut das große Engagement von Dell EMC für den Channel.

"Das Dell EMC-Partnerprogramm bietet CSPi neue Möglichkeiten, den Mehrwert für unsere Kunden zu erhöhen und unser Geschäft auszuweiten", so Peter Kaufman, Vice President of Advanced Technologies bei CSPi. "Als Titanium-Partner sind wir besser gerüstet, um zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen, denen Kunden gegenüberstehen, innovativere Lösungen zu liefern und künftiges Wachstum zu ermöglichen."

Experten von CSPi Technology Solutions unterstützen Unternehmen in diversen Branchen dabei, die Herausforderungen in Verbindung mit völlig verschiedenen und sich ständig ändernden Technologien anzugehen. Äußerst erfahrene Teams von Ingenieuren im Bereich Professional Services und Managed Services entwickeln, integrieren und liefern nicht nur maßgeschneiderte Lösungen, um die anspruchsvollsten Technologiebedürfnisse der Kunden zu erfüllen, sie übernehmen auch deren Verwaltung und Leistungsüberprüfung, wodurch IT-Ressourcen für die Unterstützung der heutigen und künftigen Geschäftsstrategien frei werden.

Die Kunden profitieren von einem zuverlässigen Portfolio an Dienstleistungen, das traditionelle und hochentwickelte Technologiebereiche umfasst:

Netzwerklösungen

WLAN und Mobilität

Unified Communications & Collaboration

Lösungen für Rechenzentren

erweiterte Sicherheit

Weitere Informationen zu CSPi Technology Solutions finden Sie unter: CSPi.com/it-solutions

Über CSPi

CSPi (NASDAQ:CSPI) unterhält zwei verschiedene Geschäftsbereiche: High Performance Products und Technology Solutions. Die Tochtergesellschaft Technology Solutions der CSPi GmbH ist seit mehr als 40 Jahren unter dem Namen Modcomp auf dem deutschen Markt tätig. Der Geschäftsbereich Technology Solutions bietet innovative Technologielösungen in den Bereichen Netzwerklösungen, WLAN und Mobilität, Unified Communications und Teamarbeit, Lösungen für Rechenzentren und erweiterte Sicherheit sowie die Vital Managed IT Services, die übergreifend für alle diese Technologieschwerpunkte angeboten werden. Der Geschäftsbereich High Performance Products von CSPi bietet mit der Myricom® ARC-Serie von Netzwerkadaptern höchste Netzwerkleistung. Die Adapter sind speziell für verschiedene Anwendungen ausgelegt, z. B. Cybersicherheit, Finanzhandel, Content-Erstellung und -Verteilung, Speichernetzwerkanwendungen sowie Computer-Signalverarbeitungssysteme. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cspi.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=D7Da-dPhzUZNNtIMH2hIAfQK1HMUmXqKuNACQUC51JiFM9WlizW7mbw8b8jHhoxUvTjZkkPOta3ysWyjJocFmQ==).

