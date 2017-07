Um Popular-Investoren nach der Übernahme als Kunden zu halten, bietet Spaniens größte Bank einigen von ihnen Treue-Anleihen an - insgesamt in Höhe von 980 Millionen Euro. So sollen auch Klagen verhindert werden.

Die spanische Großbank Banco Santander entschädigt freiwillig einige Aktionäre der jüngst übernommenen Banco Popular. Anfang Juni hat die Europäische Zentralbank (EZB) Banco Popular wegen fehlender Liquidität als nicht überlebensfähig eingestuft und den neuen europäischen Prozess für die Bankenabwicklung in Gang gesetzt. Noch in der darauf folgenden Nacht kaufte Santander Popular für einen Euro. Alle Aktionäre sowie die Eigentümer von kapitalähnlichen Anleihen (Tier 1) und nachrangigen Anleihen (Tier 2) verloren ihr Geld.

Nun aber bewegt sich Santander auf eine Gruppe von Popular-Anlegern zu. Konkret geht es um alle Popular-Kunden, die sich an der letzten Kapitalerhöhung der Bank beteiligt und zwischen dem 26. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...