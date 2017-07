Düsseldorf (ots) - Kaum ist die neue Landwirtschaftsministerin im Amt, steht Christina Schulze Föcking auch schon in der Kritik. Tierschützer werfen der CDU-Politikerin vor, dass auf dem Hof ihrer Familie Schweine nicht artgerecht gehalten worden seien. Die Ministerin weist den Vorwurf zurück. Dennoch hat die Regierung des neuen NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) damit ihre erste Mini-Krise zu bewältigen, auch wenn sich vermutlich herausstellen wird, dass es auf dem Betrieb nicht zu Gesetzesverstößen gekommen ist. Denn so sieht nun einmal konventionelle Schweinehaltung in der Realität aus. Der Ministerin daraus aber einen Strick zu drehen, ist unsachlich und ungerecht. Denn der "Schweinebiss" ist ein weit verbreites Phänomen, mit dem viele Schweinebauern zu kämpfen haben. Vielmehr sollte sich unsere Gesellschaft mal kritisch hinterfragen. Denn solange die Mehrheit weder dazu bereit ist, den Fleischkonsum etwas zu reduzieren, noch für ein Stück Fleisch einen angemessenen Preis zu bezahlen, wird es Massentierhaltungen geben.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621