Bellevue, Washington (ots/PRNewswire) - Concur® (http://www.concur.com/?pid=pr&cid=201713), ein SAP-Unternehmen und weltweiter Anbieter von Reise-, Ausgaben- und Rechnungsmanagementlösungen, verkündete heute, dass demnächst Airbnb-Angebote in Concur Travel angezeigt und gebucht werden können.



Die eingebetteten Angebote ermöglichen es, Airbnb-Unterkünfte direkt bei den Suchergebnissen der Online-Buchungsseite von Concur zu finden. Dank der stärkeren Integration können Unternehmen ihren Geschäftsreisenden im Rahmen ihres vorhandenen Reisemanagementprogramms und ihrer firmeninternen Richtlinien alternative Unterkunftsoptionen flexibler anbieten und zugleich die gewohnte Benutzerfreundlichkeit von Concur aufrechterhalten, denn Reiserouten und elektronische Belege werden zur Vereinfachung von Kostenberichten automatisch über Concur abgewickelt. Concur ist nunmehr das einzige Online-Buchungstool für Geschäftsreisen, das Airbnb-Angebote enthält.



Die Airbnb-Nutzung erweist sich weiterhin als starker langfristiger Wachstumsmotor, wobei die Anzahl der Geschäftsreisenden bei Airbnb im 2. Quartal von 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 33 % gestiegen ist. Mitarbeiter von mehr als 250.000 Unternehmen aus über 230 Ländern und Regionen nutzen Airbnb aus beruflichen Gründen. Concur Travel verbindet Nutzer nahtlos und ermöglicht es Unternehmen, die Kontrolle über die Kosten zu behalten sowie firmeninterne und gesetzliche Regeln einzuhalten.



"Unsere Kunden möchten ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, Airbnb-Angebote zu nutzen, allerdings im Rahmen und unter der Kontrolle ihres vorhandenen Reiseprogramms", erklärt Tim MacDonald, Chief Product Officer von Concur. "Und genau aus diesem Grund haben wir uns mit Airbnb zusammengeschlossen. Zunächst mit TripLink und jetzt mit Concur Travel bieten wir die Kontrolle und Sichtbarkeit an, die unsere Kunden benötigen, und helfen Reisemanagern, ihrer Sorgfaltspflicht nachzukommen."



"Die Grenzen zwischen geschäftlichen und privaten Reisen verschwimmen zunehmend. Immer mehr Menschen verbinden Geschäftsreisen mit privaten Wochenendaufenthalten", erläutert David Holyoke, weltweiter Leiter der Geschäftsreisen bei Airbnb. "Geschäftsreisende möchten oft in die Kultur einer Stadt eintauchen und Reisemanager benötigen Einsicht in die Ausgaben und Aufenthaltsorte der Mitarbeiter, um firmeninterne Richtlinien zu erfüllen und ihrer Sorgfaltspflicht nachzukommen. Wir freuen uns, dass wir diese Möglichkeit mithilfe branchenführender Lösungen von Concur ausbauen und Airbnb-Buchungen bei Geschäftsreisen einfacher gestalten können."



Airbnb-Angebote werden voraussichtlich in den kommenden Monaten verfügbar sein. Nähere Informationen finden Sie im Airbnb-Blog (https://press.atairbnb.com/airbnb-concur-2017).



Über Concur



