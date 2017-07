Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen will auch künftig an der Spitze der Partei stehen. Gegenüber dem Nachrichtenmagazin Focus kündigte Meuthen an, auf dem Parteitag im Dezember erneut für das Amt des Vorsitzenden zu kandidieren.

"Ganz klar Ja", sagte Meuthen auf eine entsprechende Frage. Eine weitere gemeinsame Amtszeit mit der derzeitigen Co-Vorsitzenden Frauke Petry schloss er dagegen aus. "Eine Doppelspitze mit Petry kann ich mir nicht gut vorstellen", sagte Meuthen gegenüber Focus.