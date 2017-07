Trump wird ungeduldig: China wirkt seiner Meinung nach nicht genug auf die Machthaber in Nordkorea ein. Deshalb wolle er mit neuen Sanktionen gegen chinesische Banken und Unternehmen Druck machen, so Regierungskreise.

Die US-Regierung bereitet aus Unzufriedenheit mit Chinas Einwirken auf Nordkorea Regierungskreisen zufolge neue Sanktionen gegen die Volksrepublik vor. Binnen weniger Wochen könnten neue Strafmaßnahmen gegen kleinere chinesische Banken und andere Firmen verhängt werden, die mit dem abgeschotteten Land Geschäfte machten, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen am Donnerstag in Washington. Wann die Sanktionen erlassen würden und wie umfangreich sie ausfielen, hänge davon ab, wie stark China bei einem hochrangigen Wirtschaftstreffen beider Länder kommenden Mittwoch in den USA auf die Forderungen nach mehr Druck auf Nordkorea eingehe. "Der Präsident verliert die Geduld ...

