Düsseldorf (ots) - Grünen-Chef Cem Özdemir hat der Bundesregierung in der Abgas-Affäre Kumpanei mit der deutschen Autoindustrie vorgeworfen. "Diese unsinnige Kumpanei zwischen Regierung und Autoindustrie - die einen tun so, als ob sie Grenzwerte einhalten und die anderen, als ob sie ernsthaft kontrollieren - muss endlich aufhören", sagte Özdemir der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Die deutsche Autoindustrie muss die Nachrüstungskosten bei den betroffenen Diesel-Autos komplett übernehmen", forderte Özdemir. Zudem müsse die Regierung die steuerliche Begünstigung des Diesel-Kraftstoffs schrittweise abbauen. "Das Dieselprivileg ist nicht mehr begründbar und muss Schritt für Schritt komplett abgeschafft werden", sagte Özdemir, der Spitzenkandidat für die Bundestagswahl ist. In die Abgas-Affäre ist auch der Daimler-Konzern geraten.



