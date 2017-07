London (ots/PRNewswire) -



LCM Partners, ein führender European Alternatives Investment Manager, gab heute den Erwerb eines erheblichen europäischen Portfolios aus notleidenden und nicht länger notleidenden Krediten bekannt. Im Rahmen dieser bahnbrechenden Transaktion erwirbt LCM 3 Mrd. EUR an Anlagewerten, bestehend aus 400.000 individuellen Krediten, darunter gesicherte und ungesicherte Kredite, Verbraucherdarlehen, Automobildarlehen, Leasing-Kredite und KMU-Kredite aus dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Italien und Spanien.



Die Investition über die LCM Credit Opportunities III Strategie bringt das gesamte Engagement auf 1,3 Mrd. EUR. Mit 19,5 Mrd. EUR an Beleihungswerten unter Verwaltung ist LCM Partners einer der größten Investoren im Bereich Privatkredite.



"Diese Transaktion ist ein großartiges Beispiel für die Fähigkeit von LCM, seine firmeneigene Datenbank zusammen mit seiner 18-jährigen Erfahrung im Kreditbereich und seine preisgekrönten Serviceleistungen zielgerichtet einzusetzen, um auf den sich schnell weiterentwickelnden Märkten von heute Erfolg zu haben. Dieses Portfolio ist sehr detailliert, liefert eine hohe Barrendite und ergänzt die bestehenden Investitionen, die in die LCM Credit Opportunities Strategie getätigt wurden." Adrian Cloake, Chief Investment Officer, LCM Partners.



"Nach dem erfolgreichen Fundraising in 2016 konzentriert sich LCM Partners nun darauf, das Kapital unserer Anleger arbeiten zu lassen. Wir verfügen über eine starke Pipeline von etwa 11 Mrd. EUR an Forderungen aus den europäischen Märkten und erfüllen mit Erfolg unsere Engagement- und Renditeziele." Paul Burdell, Chief Executive Officer, LCM Partners.



LCM Partners ist ein führender European Alternatives Investment Manager, der sich auf den Kauf von gesamten Kreditportfolios aus Verbraucherdarlehen und KMU-Krediten spezialisiert. Dank der konkurrenzlosen Expertise im Bereich Investment und der Tätigkeit als Verwalter von Kreditportfolios hat LCM mehr als 2.500 Transaktionen erworben, die sich aus notleidenden Krediten, Problemkrediten und leistungsstarken Krediten zusammensetzen. Das neue Portfolio wird von der Schwestergesellschaft von LCM verwaltet werden, die über eine lokale Präsenz in jedem der Länder verfügt, die Teil der Transaktion sind.



LCM hat mehrere Auszeichnungen der Investmentbranche gewonnen, darunter vor Kurzem den Alternatives Investment Manager of the Year 2017 Award von European Pensions, der einer zweifachen Auszeichnung bei den Private Debt Investor Awards 2016 folgte. Diese Auszeichnungen sind ein Zeugnis für die Erfolgsgeschichte des Teams, das seit 1999 jedes Jahr eine interne Ertragsrate ohne Hebelfinanzierung von 14,89 % erzielt hat.



LCM investiert derzeit Kapital für seine LCM Credit Opportunities III Strategie, für die das Fundraising in 2016 abgeschlossen wurde. Das Unternehmen wird später im Jahr 2017 mit dem Fundraising für seine Strategic Origination and Lending Opportunities Strategie (SOLO) beginnen.



