Madison Realty Capital (MRC), eine vertikal integrierte Immobilien-Investmentgesellschaft, die Investments in Immobilienkapital und -kredite des mittleren Marktsegments realisiert, gewährte für das Gelände der ehemaligen Rheingold-Brauerei in Bushwick, Brooklyn, einen Baukredit in Höhe von 270 Millionen. All Year Management, ein Unternehmen, ein Unternehmen, dem für mehrere von der MRC finanzierte Projekte wiederholt Kredite gewährt wurden, entwickelt zwei separate Gebäude mit einer Fläche von insgesamt mehr als 93.000 Quadratmeter und 911 Wohneinheiten, mehr als 1900 Quadratmeter Einzelhandelsfläche und 533 KFZ-Stellplätzen.

MRC stellte zuvor die Zwischenfinanzierung für Erwerb und Entwicklungsvorbereitung des Geländes bereit und gewährt nun vollständige Baufinanzierung für das Projekt. Der Entwickler hat alle erforderlichen Genehmigungen vom NYC Department of Buildings und NYC Housing Preservation Development und die Bauarbeiten sind bereits in vollem Gange.

"Diese Transaktion stellte für MRC eine hervorragende Gelegenheit dar. Wir kennen den Kreditnehmer gut, haben bereits mehrere Projekte für ihn finanziert, und sind auch aufgrund früherer Investitionen in das Viertel gut mit Bushwick vertraut", so Josh Zegen, Mitgründer und Geschäftsführer von MRC. "Die Genehmigungen wurden alle erteilt, die Bauarbeiten sind in vollem Gange und der Kreditnehmer hat bereits viel Kapital in die Entwicklung investiert. Wir sind der festen Überzeugung, dass dieses große, hochkarätige Projekt erfolgreich sein wird und sind sehr glücklich darüber, durch die Bereitstellung der Baufinanzierung dabei eine wichtige Rolle spielen zu können."

Der Projektstandort: 123 Melrose Street und 54 Noll Street in Bushwick, ehemals Teil des Rheingold-Brauerei-Komplexes. Am Gebäude unter der Adresse 54 Noll wurden die Hochbauarbeiten bereits abgeschlossen, fast alle Fenster wurden installiert und es finden bereits die Holzbauarbeiten für die Innenräume statt.

Das Fundament des Gebäudes unter der Adresse 123 Melrose Street wurde fertiggestellt und momentan wird der Beton für die unteren Stockwerke gegossen. Der Standort bietet 421a-Steuervorteile und der Wohnbauteil des Projekts umfasst eine Komponente für bezahlbaren Wohnraum.

Über Madison Realty Capital (MRC)

MRC ist eine Immobilien-Investmentgesellschaft mit Sitz in New York, die Investments in Immobilienkapital und -kredite des mittleren Marktsegments realisiert. MRC wurde 2004 gegründet und hat mehr als 6 Milliarden US-Dollar in Transaktionen der Mehrfamilien,- Einzelhandels-, Büro-, Industrie- und Hotelsektoren investiert.

