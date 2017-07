Nadelstreifen ade: Die Techniker von Goldman Sachs brauchen künftig nicht mehr im Schlips zu kommen. Damit folgt die Investmentbank einem Trend ihrer Branche. Auch JP Morgan hat eine ähnliche Lockerung der Vorschriften.

Ab sofort gilt für alle Techniker bei Goldman Sachs eine lässige Kleidervorschrift, sie dürfen sich kleiden wie in der Freizeit. "Ich hoffe, diese Initiative verbessert die Arbeitsumgebung und die Befindlichkeit unserer Mitarbeiter", heißt es in einer Hausmitteilung. Rund 9000 Mitarbeiter, etwa ein Viertel der Belegschaft, arbeiten in technischen Berufen.Die Lockerung gilt mit einer Einschränkung: "Bitte urteilen ...

