Anleger in Asien zeigen sich zum Wochenschluss optimistisch. Viele hoffen auf starke Quartalsberichte. Den Auftakt der Bilanzsaison machen am Freitag die Großbanken JPMorgan Chase, Citigroup und Wells Fargo.

An den Börsen in Asien geht es weiter aufwärts. Für Kursgewinne sorgten am Freitag Hoffungen auf starke Firmenbilanzen. In den USA sollten im Tagesverlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...