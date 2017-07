MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" (Magdeburg) zu EU-Verfahren gegen Ungarn

Was die Europäische Union bisher an Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn und auch gegen Polen zustande bekommen hat, ist lächerlich. In beiden Ländern wird der demokratische Wertekodex von den aktuell Regierenden als Empfehlung und nicht als bindend verstanden. Nun kommt Brüssel wieder aus der Deckung und will Ungarn wegen scharfer Auflagen für Nichtregierungsorganisationen an die Kandare nehmen. Berechtigt, denn die Orban-Regierung scheint ihr NGO-Regelwerk vom russischen Pendant abgeschrieben zu haben. In Moskau gelten die Organisationen als "ausländische Agenten", womit jedem Russen klar sein sollte, dass hier Staatsfeinde die russische Ordnung unterwandern wollen. Die EU-Kommission steht mindestens so stark unter Druck wie die Regierung in Budapest: Kommt Viktor Orban schadlos davon, wird er über Sanktionsdrohungen wegen seiner Flüchtlingspolitik künftig nur müde lächeln./yyzz/DP/mis

