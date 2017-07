WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" (Weiden) zum Treffen Macron/Merkel

In der Verteidigungspolitik marschieren Macron und Merkel jedenfalls schon mal im Gleichschritt. Die Entwicklung eines gemeinsamen Kampfjets ist ein Wegweiser. Weg von den nationalen Armeen hin zu einer europäischen Allianz. Diese engere Verbindung strebt der französische Präsident ja auch für den Finanzsektor an. Ein EU-Finanzminister und ein Eurozonen-Haushalt - Merkel setzt dieses üppige Menü erst auf den Speiseplan nach der Wahl. Eine gemeinsame europäische Mahlzeit ist also angerichtet - es ist die große Chance gegen Donald Trumps Extrawürste. Die EU-Staaten dürfen sich nur nicht weiter gegenseitig in die Suppe spucken. Chefkoch "Mercron" muss dafür sorgen/yyzz/DP/mis

AXC0017 2017-07-14/05:35