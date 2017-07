Da das Label für Rolle-zu-Rolle-Prozesse entwickelt wurde, erfüllt es beste Voraussetzungen für die automatisierte Weiterverarbeitung und damit für die industrielle Serienfertigung, sodass es künftig kundenindividuell angepasst in hohen Stückzahlen für Verpackungen produziert und appliziert werden kann. Wird eine Verpackung mit der gedruckten RFID-Sensorplattform verschlossen, erfüllt das Label zwei essenzielle Funktionen: Es erfasst durch einen Sensor kontinuierlich die Temperatur über die gesamte Lieferkette hinweg und speichert sie über die gesamte Lebensdauer ab. Möglich ist diese Langzeitaufzeichnung durch eine sehr dünne, flexible Batterie im Label. Zudem ist ein Erstöffnungssensor integriert, der in der entsprechenden App am Smartphone anzeigt, ob das Label durchgeschnitten und die Schachtel folglich geöffnet wurde, der Inhalt also etwaigen Manipulationen ausgesetzt war. Dadurch können Unternehmen erstens sicherstellen, dass garantiert nur Originalware von den Kunden verwendet wird und zweitens schützen sie so auch die Verpackung vor unlauterer Wiederverwendung durch Kriminelle. Nicht selten verkaufen Fälscher imitierte Produkte in Originalverpackungen, die sie beispielsweise aus Müllbehältern entwenden - der Erstöffnungssensor macht diesen Machenschaften einen Strich durch die Rechnung.

Grundsätzlich bietet die RFID-Sensorplattform noch deutlich mehr Einsatzmöglichkeiten, die weit über eine reine Temperaturerfassung und Erstöffnungsanzeige hinausgehen. Das Potenzial der denkbaren Anwendungen ist breit gefächert. So lassen sich beispielsweise auch biomedizinische Daten oder physikalische Messergebnisse, wie Feuchtigkeit oder Schock, mithilfe des integrierten Sensors auf dem Chip im Label speichern und zu einem späteren Zeitpunkt mit einem NFC-Reader, beispielsweise einem Android-Smartphone oder -Tablet, auslesen. Diese Daten können entscheidend sein bei etwaigen Forderungen ...

