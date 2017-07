FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 20. Juli:

FREITAG, DEN 14. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:00 CH: Ems-Chemie Halbjahreszahlen

06:30 J: Industrieproduktion 05/17 (endgültig)

06:30 J: Kapazitätsauslastung 05/17 08:00 A: OMV Q2 Trading Update 08:00 EU: Acea Kfz-Neuzulassungen 06/17 11:00 EU: Handelsbilanz 05/17 12:00 IRL: BIP Q1/17 12:40 USA: JPMorgan Q2-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Q2-Zahlen 14:00 USA: Wells Fargo Q2-Zahlen 14:30 USA: Verbraucherpreise 06/17 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 06/17 14:30 USA: Realeinkommen 06/17 15:15 USA: Industrieproduktion 06/17 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 06/17

15:30 USA: Fed-Chef von Dallas, Robert Kaplan, hält Rede in Mexico City 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/17 (1. Schätzung) 16:00 USA: Lagerbestände 05/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE I: Fiat Chrysler Automobiles Absatz 06/17 S: SEB Group Halbjahreszahlen EU: S&P Ratingergebnis Belgien EU: Moody's Ratingergebnis Kroatien, Lettland, EU: Fitch Ratingergebnis Kroatien, Rumänien EU: DBRS Ratingergebnis Italien, Dänemark

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Mündliche Verhandlung zwischen der Deutschen See als Flottengroßkunde und Volkswagen. Der Fischverarbeiter Deutsche See fordert von VW wegen arglistiger 11,9 Millionen Euro Schadenersatz. Nach eigenen Angaben sind bei dem Unternehmen etwa 500 Autos von den Abgasmanipulationen betroffen. GB: Banken in Großbritannien müssen der Bank of England ihre Brexit-Pläne offenlegen. Die Bank of England will die Ergebnisse erst am 3. August veröffentlichen. F: Französischer Nationalfeiertag mit Besuch von US-Präsident Trump

MONTAG, DEN 17. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 06/17 04:00 CHN: Industrieproduktion 06/17 04:00 CHN: BIP Q2/17 11:00 D: VDMA Baden-Württemberg Jahres-Pk, Stuttgart 14:30 USA: Empire State Bericht 07/17 22:05 USA: Netflix Q2-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE USA: Blackrock Q2-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 12:00 D: Sommerempfang der IHK Rostock mit Festrede Bundeskanzlerin Angela Merkel, Stralsund EU: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel D: Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) spricht zum Thema "Fake News und Hate Speach" im Social Web - was der Staat dagegen tun kann und muss

DIENSTAG, DEN 18. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:30 GB: Rio Tinto Q2 Operation Report 06:45 CH: Kuehne+Nagel Halbjahreszahlen 07:00 CH: Novartis Q2-Zahlen 07:30 S: Ericsson Q2-Zahlen 08:00 D: Zalando Q2 Trading Update 08:00 N: Yara Q2-Zahlen 10:30 GB: Verbraucherpreise 06/17

11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 06/17

11:55 USA: Unitedhealth Group Q2-Zahlen 12:40 USA: Johnson & Johnson Q2-Zahlen 12:45 USA: Bank of America Q2-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs Q2-Zahlen 14:30 USA: Im- und Exportpreise 06/17 22:00 USA: IBM Q2-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Telekom Austria Q2 Trading Statement AST: Cimic Halbjahreszahlen D: Munich Re Halbjahresbericht zu Naturkatastrophen E: Enagas Q2-Zahlen USA: Harley-Davidson Q2-Zahlen USA: Lockheed Martin Q2-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Urteil im Rechtsstreit zwischen Gillette und Wilkinson über Nachahmerklingen. LG Düsseldorf 09:30 LU: Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum deutschen Mitbestimmungsgesetz 11:00 D: Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) zu den Prognosen der Dax-Konzerne

MITTWOCH, DEN 19. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:30 AST: BHP Billiton Jahresbericht Produktion 07:00 NL: ASML Holding Halbjahreszahlen 07:00 S: Tele2 Q2-Zahlen 07:20 S: Volvo AB Q2-Zahlen 08:00 GB: Wizz Air Q1-Zahlen 11:30 D: Anleihe Laufzeit: 30 Jahre Volumen: 1 Mrd EUR 12:55 USA: Morgan Stanley Q2-Zahlen

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 06/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

22:00 USA: American Express Q2-Zahlen 22:10 USA: Alcoa Q2-Zahlen 22:15 USA: Qualcomm Q3-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE S: Electrolux Q2 Interim Statement USA: U.S. Bancorp Q2-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Fortsetzung Prozess gegen früheren HRE-Bankchef Georg Funke wegen geschönter Firmenberichte, München

DONNERSTAG, DEN 20. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:45 CH: Givaudan Halbjahreszahlen 06:45 CH: ABB Q2-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 CH: Panalpina Q2-Zahlen 07:00 D: ADVA Optical Q2-Zahlen 07:00 D: SAP Q2-Zahlen 07:00 D: Hella Jahreszahlen 07:00 D: Software Q2-Zahlen 07:30 D: Zooplus Umsatz 1. Halbjahr 07:30 D: Krones Q2-Zahlen (14.00 h Call) 07:30 DK: Danske Bank Halbjahreszahlen 08:00 D: Erzeugerpreise 06/17 08:00 GB: Easyjet Q3-Zahlen 08:00 GB: Unilever Halbjahreszahlen 08:00 GB: Anglo American Q2 Production Report 08:15 D: Amadeus Fire Q2-Zahlen 08:20 E: Iberdrola Halbjahreszahlen 09:00 FIN: Fortum Halbjahreszahlen 10:00 D: Südzucker Hauptversammlung, Mannheim 10:00 EU: Leistungsbilanz 05/17 11:00 EU: Öffentliches Defizit Q1/17

11:00 D: Verband der Chemischen Industrie Halbjahres-Pk, Frankfurt

12:30 USA: Bank of New York Mellon Q2-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris Q2-Zahlen 13:45 USA: Abbott Laboratories Q2-Zahlen

13:45 EU: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 07/17 16:00 USA: Frühindikatoren 06/17 16:00 EU: Verbrauchervertrauen 07/17 20:05 USA: Visa Q3-Zahlen 22:09 USA: Microsoft Q4-Zahlen 22:15 USA: Ebay Q2-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 07/17

CH: Actelion Halbjahreszahlen F: Valeo Halbjahreszahlen F: Remy Cointreau Q1 Umsatz J: BoJ Zinsentscheid S: Nordea Q2-Zahlen S: Volvo Cars Halbjahreszahlen S: Telia Company AB Halbjahreszahlen

SONSTIGE TERMINE D: Sondersitzung des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn zu Programm für die Güterbahn DB Cargo und zur Besetzung der beiden vakanten Vorstandsposten Digitalisierung/Technik sowie Güterverkehr/Logistik 09:30 LU: Urteil des EU-Gerichts zu Sanktionen gegen Zentralafrikas Diamantenverkauf in Europa 10:30 D: Jahres-Pk des Forum Fairer Handel u.a. mit Vorstellung der Branchenzahlen für das Geschäftsjahr 2016 10:30 D: Vorstellung des Huawei Sonnenwagens mit Bundesumweltministerin Barbara Hendricks

