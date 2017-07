Wir können jeden Schock verkraften! Das behauptet die Führung von Katar angesichts der Blockade ihrer Nachbarn. Für den Notfall besitzt die Familie des Emirs ohnehin Immobilien auf der ganzen Welt.

Die ersten Milchkühe sind da. In der Nähe der katarischen Hauptstadt Doha landeten am Dienstag 165 Holstein-Kühe. Knapp 3700 weitere sollen folgen. Sie werden in klimatisierten Ställen leben, die seit Wochen in der katarischen Wüste entstehen. Innerhalb von neun Monaten will sich Katar so selbst mit Molkereiprodukten versorgen.

Die Kuhimporte sind die bislang offensichtlichste Reaktion des kleinen aber sehr reichen Emirats auf die Handelsblockade seiner Nachbarstaaten. Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Ägypten werfen Katar die Unterstützung von Terrororganisationen vor. Deswegen haben sie jegliche Handelsbeziehungen mit dem Emirat abgebrochen. Katar weist die Anschuldigungen zurück - und baut nun selbst einzelne Versorgungsketten auf.

Katars Zentralbankgouverneur, Scheich Abdullah Saud al-Thani, prahlte in einem Interview gar: "Wir haben genug Geld, um jede Art von Schock zu verkraften." Doch selbst wenn es zuhause ungemütlich wird, können sich die Emire in ihre Domizile auf der ganzen Welt zurückziehen, die ihnen privat oder über den Staatsfonds Qatar Investment Authority gehören. Ein Überblick über die fünf schönsten Flucht-Residenzen:

Griechenland

Es soll Liebe auf den ersten Blick gewesen sein: Mit seiner Jacht ankerte Hamad bin Khalifa Al Thani, ehemaliger Emir von Katar, vor einigen Jahren in den türkisfarbenen Gewässern des Ionischen Meeres. Der Scheich erblickte ...

