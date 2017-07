Düsseldorf (ots) - EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska begrüßt die Pläne der Autohersteller, ältere Diesel-Fahrzeuge nachzurüsten. "Ich sehe, dass die Industrie langsam die kollektive Verantwortung für den Abgasskandal übernimmt. Besser spät als nie", sagte Elzbieta Bienkowska der in Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post (Freitagausgabe). Vertreter der deutschen Auto-Industrie hatten in der vergangenen Woche mit dem Vize-Präsidenten der EU-Kommission, Jyrki Katainen, über Nachrüstungen älterer Diesel-Fahrzeuge gesprochen. Die polnische Kommissarin fordert diese Lösung seit Langem. "Wir müssen so schnell wie möglich nicht-zulässige Fahrzeuge aus dem Umlauf nehmen", sagte Elzbieta Bienkowska der Redaktion. "Außerdem braucht es zusätzliche freiwillige Maßnahmen der Automobilhersteller, um schnell die Stickoxidemissionen der bestehenden Dieselflotte in Europa zu reduzieren."



