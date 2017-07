Egal, wer die Bundestagswahl für sich entscheidet, die Lobbyisten haben bereits gewonnen. Sie regieren einfach weiter mit. Und keinen kümmert's. Ein Skandal.

"Miss Sloane" ist so etwas Ähnliches wie "Die Sendung mit der Maus" für Politik. Regisseur John Madden zeigt mit seinem neuen Film, dass Ergebnisse demokratischer Prozesse wenig mit dem Willen von Wählern und viel mit dem Willen von Auftraggebern zu tun haben. Hauptfigur Elizabeth Sloane betreibt in Washington das lukrative Geschäft der Lobbyistin. Sie macht ihren Mandanten die Welt so, wie sie ihnen gefällt. Für die böse Variante von Pippi Langstrumpf ist Wahrheit keine Frage von Fakten, sondern von Finanzkraft und den richtigen Freunden. Eine professionelle Erfindung eben, passend zu einer Zeit, in der selbst Trump junior die Fake-News-Welle reitet.

Das wissen wir doch alles längst, sagt jetzt mancher und hat damit recht. Nur genutzt hat das Wissen nichts. Weder in Washington noch in Brüssel oder Berlin. Die Lobbyisten betreiben weitgehend ungestört ihr Geschäft, egal, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...