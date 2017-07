Der Russlandskandal zeigt, dass Politik für die Trumps wie Monopoly ist. Sind sie am Ende? Nein, es kann noch schlimmer kommen.

Sie würden so gerne wie gerissene Gangster aussehen. Donald Trump, mit seiner übergroßen Krawatte, von Klebeband gehalten, und dem absurden Kopfschmuck. Sein Sohn, Name natürlich: Donald Trump Jr., mit den streng nach hinten gegelten Haaren. Beide verheiratet mit Exmodels, beide vertreten durch Anwälte, die sonst Mafiafamilien in New York rauspauken - und beide offenbar so gierig nach "Schmutz" über eine konkurrierende Clanchefin (oh, Verzeihung: eine Mitbewerberin ums Weiße Haus), dass sie dafür anscheinend sogar mit Russen reden wollten. Doch so einfach ist es leider nicht. Was sich gerade in den USA tut und das Land sich selbst antut, wäre viel einfacher zu begreifen, hätten die Trumps wirklich ...

