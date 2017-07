Amazon bläst mit einer Doppelstrategie zum Angriff auf den Handel in Deutschland. Chef Jeff Bezos prescht ins stationäre Geschäft vor und baut seine Marktmacht im Netz aus. Die Konkurrenz staunt - und wehrt sich.

Das Musterbeispiel für seine jüngste Attacke auf die Wirtschaftswelt steht dem Amazon-Chef jeden Tag vor Augen. In der Ladenfassade der neuen, 37-stöckigen Konzernzentrale Day One in Seattle hat Jeff Bezos Amazon Go eingerichtet. Noch haben hier nur Mitarbeiter Zutritt. Der Prototyp des Supermarkts von morgen wird streng kontrolliert durch Wachleute und ist versperrt durch Schranken. Gelangte man ins Innere von Amazon Go, man sähe wohl die Zukunft des Einkaufens, des Konsums - des Handels.

Im Zentrum von Amazon Go steht eine Kühltheke mit frischen Sandwiches und Salaten, flankiert von Backwaren und Getränken. Testkäufer müssen eine App auf dem Smartphone starten und die Waren aus dem Regal ziehen, nichts weiter: Funkchips verbuchen den Einkauf der Produkte, und abgerechnet wird automatisch. "Just walk out", nennt Amazon das - einen Supermarkt, der fast ohne Personal auskommt: reingehen, mitnehmen, rausgehen. Keine Schlangen. Keine Kassierer. Es ist Bezos' nächster Angriff auf die etablierten Handelsriesen. Und vielleicht der entscheidende. Denn diesmal will die Netzversandmaschine auch die Innenstädte erobern.

Vor 22 Jahren hat der Amazon-Frontmann in Seattle angefangen, Bücher in einer Garage zu stapeln, sie im Internet anzubieten und zu versenden. Heute ist aus dem Start-up ein marktbeherrschender Technologie-, Handels- und Logistikkoloss mit weltweit mehr als 340.000 Mitarbeitern und 136 Milliarden Dollar Umsatz geworden - und aus dem Nischenanbieter ein krakenhafter Konzern, der voller Expansionslust immer neue Geschäftsfelder erobert. Amazon produziert Fernsehserien, verkauft Unternehmen Rechenleistung und drängt mit der sprachgesteuerten Digitalassistentin Alexa ins vernetzte Heim. Systematisch besetzt der Konzern die Schaltstellen der Konsumwirtschaft; digital wie analog. "Wir wollen das Geschäft sein, in dem man alles findet, was man nur kaufen möchte", so hat es Bezos einmal formuliert.

Lange Jahre wurde Amazon vom etablierten Handel belächelt: Man hielt sich was zugute aufs analoge Einkaufserlebnis, auf die Beratung in Fachgeschäften und die demonstrative Lebensmittelliebe, fühlte sich immun gegen die unsinnlichen Angebote aus dem Netz. Inzwischen allerdings ist Amazon zum Handelsprimus und Angstgegner avanciert, der Konkurrenten wie Wettbewerbshüter in Alarmstimmung versetzt. "To be Amazoned" bedeute für Filialisten auf der ganzen Welt, hilflos zusehen zu müssen, wie "der Online-parvenü aus Seattle Kundschaft und Profite ihres konventionellen Geschäfts absaugt", schreibt Bezos-Biograf Brad Stone. Zunächst erwischte es die Buchhändler, später Traditionsversender wie Quelle und Neckermann. Inzwischen spüren auch Modeketten und Kaufhauskonzerne, was Aktienanalysten als "Amazon-Effekt" bezeichnen: die massenhafte Abwanderung der Kunden zum E-Commerce-Primus. Den US-Warenhausikonen Macy's, Sears und Kohl's bricht bereits das Geschäft weg, sie wollen Tausende Mitarbeiter entlassen. Auch die Kaufhof-Mutter Hudson's Bay Company muss sparen. Und als im vergangenen Jahr Textilhändler wie Wöhrl und Sinn Leffers Insolvenz anmeldeten, tauchte bei der Ursachenforschung vor allem ein Name auf: Amazon.

Nun will Bezos auch noch die letzte online-freie Bastion im Handel schleifen: das Geschäft mit frischen Lebensmitteln. "Wenn die Digitalisierung ein Restaurantbesuch wäre", sagt Amazons Deutschland-Chef Ralf Kleber, "dann wären wir gerade mal beim Gruß aus der Küche." Erobert der Konzern jetzt also den kompletten Handel? Und wer soll ihn stoppen?

Die Todeszone

Aus den Lautsprechern schmettern die Village People ihre Disco-Hymne Y.M.C.A. Von der Decke des Langer Einkaufslands im osthessischen Schlüchtern baumeln knallrote Schilder und künden von Rabatten: 30, 50 und 70 Prozent. In der ersten Etage, bei den "sommerlichen Sonderposten", tummeln sich dennoch mehr Verkäuferinnen als Kunden. Die Aufgänge in die darüberliegenden Stockwerke sind verrammelt - so wie bald das komplette Kleinstadtkaufhaus. Zu hoch sind der Inhaberfamilie die Verluste, zu gering die Sanierungschancen. Seit der Jahrtausendwende hat das private Warenhaus 70 Prozent seiner Umsätze verloren.

Sicher, nicht nur der Onlineboom hat zum Niedergang des Lokalmatadors beigetragen. Doch auch beim Handelsdrama im Hessischen spielt der Amazon-Effekt eine Rolle.

Mehr als 13 Milliarden Euro Umsatz hat Amazon im vergangenen Jahr in Deutschland erzielt und mit seiner Prime Day getauften Rabattschlacht gerade alle Rekorde gesprengt. Inklusive der Umsätze von externen Händlern, die ihre Ware über die Amazon-Plattform Marketplace anbieten, ist der Konzern "schon heute Deutschlands sechstgrößter Händler", sagt Handelsexperte Boris Planer vom Branchendienst Planet Retail. Planers Prognosen zufolge wird Amazon in Deutschland weiter zweistellig wachsen und sich "bis 2022 auf Platz drei vorarbeiten". Nur die Supermarktketten Edeka und Rewe werden dann noch mehr Umsatz erzielen als der US-Konzern.

Die "Amazonisierung des Handels schreitet voran", warnt auch eine Studie des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH). Im Netz ist der US-Konzern schon längst unangefochten. 58 Prozent der befragen Konsumenten steuern Amazon an, um dort Preise und Bewertungen zu prüfen, bevor sie online etwas ordern, heißt es in der Studie. Preise, die weit über den Amazon-Tarifen liegen, seien damit "schlichtweg im Netz nicht konkurrenzfähig". Jeder zehnte Amazon-Kunde mache sich nicht mehr die Mühe, andere Internetshops durchzustöbern, und bestellt ausschließlich bei Amazon.

Ihr Anteil dürfte weiter steigen. "Seit 2010 haben wir acht Milliarden Euro in Anlagen und Infrastruktur investiert", sagt Amazon-Deutschland-Manager ...

Den vollständigen Artikel lesen ...