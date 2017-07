Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ABGASSKANDAL - Der Vorsitzende des Abgas-Untersuchungsausschusses, Herbert Behrens (Linke), hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) Untätigkeit vorgeworfen. "Selbst nach dem Auffliegen des Abgasbetrugs bei VW blieb der Verkehrsminister untätig bei der Aufarbeitung der Manipulationen bei anderen Herstellern", sagte Behrens der Rheinischen Post. Mit Blick auf die jüngsten Anschuldigungen gegen Daimler sagte Behrens: "Diese Komplizenschaft muss ein Ende haben und endlich scharf kontrolliert und sanktioniert werden." (Rheinische Post)

ABGASSKANDAL - Die Ermittlungen zu möglichen Abgasmanipulationen beim Stuttgarter Autobauer Daimler sorgen für Alarmstimmung innerhalb der Bundesregierung. "Wenn sich herausstellen sollte, dass ein weiterer deutscher Weltkonzern seine Kunden und Behörden betrogen hat, dann wäre das ein deutlicher Schaden für den gesamten Industriestandort Deutschland", sagte der Verbraucherschutz-Staatssekretär im Bundesjustizministerium, Ulrich Kelber (SPD). Es sollte daher "im eigenen Interesse der Branche liegen, ihre Glaubwürdigkeit und damit auch viele Tausend Arbeitsplätze in Deutschland zu bewahren", fügte Kelber hinzu. "Wenn die Technologien, die verbaut werden, nicht dem Stand der Technik entsprechen und dann die Luftreinhaltung torpediert wird, dann muss der Druck deutlich erhöht werden." (Handelsblatt S. 6)

KRANKENKASSEN - Der Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung wird im nächsten Jahr voraussichtlich nicht steigen. Das hat die Vorsitzende des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherung, Doris Pfeiffer, angekündigt. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag, der auf den gesetzlichen Satz von 14,6 Prozent aufgeschlagen wird, bliebe dann mit 1,1 Prozent das dritte Jahr in Folge unverändert. Als Grund dafür nannte Pfeiffer die gute Finanzlage der 113 Kassen: ihre Ausgaben fielen niedriger, die Einnahmen höher aus als erwartet. Unter den Gründen dafür findet sich neben der guten Wirtschaftslage mit steigenden Löhnen eine Überraschung: Wichtiger Treiber für die gute Finanzlage seien junge Zuwanderer, die in Deutschland Arbeit finden. (FAZ S. 19)

BEAMTE - Die deutsche Verwaltung ist besser als gemeinhin angenommen. Das ist das Ergebnis eines internationalen Vergleichs der OECD. Sie hat untersucht, wie gut die öffentliche Verwaltung in ihren 35 Mitgliedsländern funktioniert. Deutschland stellen die Autoren des Berichts "Regierung auf einen Blick" dabei ein gutes Zeugnis aus - und widerlegen einige landläufige Klischees über die Amtsstuben hierzulande. (Welt S. 1)

FRACKING - Immer neue Förderrekorde der US-Schieferölindustrie blamieren die einst so mächtige Opec. Die findet kein Mittel gegen den Ölpreisverfall. Und Experten glauben, dass die Fracking-Revolution in den USA gerade erst am Anfang steht. (Handelsblatt S. 30)

ABGELTUNGSTEUER - Die Auslandsbanken in Deutschland ziehen für die Beibehaltung der Abgeltungsteuer ins Feld. Die Wiedereinführung der individuellen Veranlagung würde nicht zu einem höheren Steueraufkommen führen, sondern stattdessen zu höheren Bürokratiekosten, warnt der Verband der Auslandsbanken in Deutschland (VAB). Zudem drohe durch den abermaligen Regimewechsel ein erneuter Rückschlag für den Kapitalmarkt, sagen Geschäftsführer Oliver Wagner und Steuerdirektor Markus Erb und monieren, dass die Debatte mit falschen Zahlen geführt werde. (Börsen-Zeitung S. 4)

