Domat/Ems - Der Spezialchemiekonzern Ems ist im ersten Halbjahr 2017 weiter gewachsen, musste jedoch eine leichte Kontraktion der (hohen) Margen hinnehmen. So stiegen die Verkäufe von Januar bis Juni um 6,5% auf 1,07 Mrd CHF, teilte die Gruppe am Freitag mit.

Zwar habe sich die wirtschaftliche Entwicklung in den Hauptmärkten verlangsamt, doch sei es gelungen, das Spezialitätengeschäft in allen Regionen und Branchen auszubauen. Ein "besonders erfreuliches" Wachstum habe man in Asien verzeichnet.

