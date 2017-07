FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit stabilen Kursen dürfte der deutsche Aktienmarkt in den letzten Handelstag der Woche gehen. Der Broker IG Markets taxiert den DAX rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,1 Prozent fester auf 12 655 Punkte. In Asien traten die Kurse überwiegend auf der Stelle. "An den asiatischen Börsen ist man vorsichtig vor dem Beginn der Berichtssaison in den USA", sagt ein Händler. Diese Vorsicht dürfte sich zunächst auch am deutschen Markt fortsetzen.

Am Mittag veröffentlichen mit JPMorgan, der Citigroup und Wells Fargo drei große US-Banken ihre Quartalszahlen. Das könnte auch die Kurse europäischer Investmenthäuser wie der Deutschen Bank, UBS und Credit Suisse bewegen. Für den Gesamtmarkt könnten die US-Verbraucherpreise im Juni einen Impuls liefern. Denn die US-Notenbank macht weitere Zinserhöhungen von der Inflation abhängig./bek/stb

AXC0024 2017-07-14/07:25