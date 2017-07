Die Äußerungen der US-Notenbankchefin Yellen stützen weiter die Kurse. Der Dax liegt weiter deutlich über der Marke von 12.600 Punkten. Anleger schauen auf die Aktien von Daimler, Metro und Bayer.

Die Äußerungen von US-Notenbank-Chefin Janet Yellen stützen weiter die Kurse. Yellen hatte im Kongress angedeutet, angesichts solider Konjunktur den Kurs behutsamer Zinserhöhungen fortzusetzen. Ihre Rede habe nach einer lockeren Geldpolitik geklungen, sagte Analyst Naeem Aslam vom Broker Think Markets UK.

Sie habe keine Hinweise auf aggressive Zinserhöhungen oder einen festen Plan zum Abbau der im Zuge der Finanzkrise aufgeblähten Notenbank-Bilanz enthalten. Vor dem Start in die heiße Phase der Quartals-Bilanzen mit ersten Zahlen von US-Großbanken am Freitag gönnten sich die viele Anleger aber eine kleine Verschnaufpause.

Der Dax hatte am Donnerstag stabil mit plus 0,12 Prozent bei 12.641,33 Punkten geschlossen. Am Freitagmorgen notierte das Marktbarometer leicht über diesem Niveau rund um 12.655 Punkte.

Was der Tag bringt

Mit US-Präsident Donald Trump als Ehrengast begeht Frankreich am Freitag seinen Nationalfeiertag. Die Feiern werden begleitet vom Gedenken an den Anschlag von Nizza vor genau einem Jahr. Trump schaut am Vormittag bei der traditionellen Militärparade auf der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées zu. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hatte ihn anlässlich des Eintritts der USA in den Ersten Weltkrieg

