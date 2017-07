Von Lucy Craymer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zum Wochenschluss will sich an den asiatischen Aktienbörsen so recht kein eindeutiger Trend durchsetzen. Während Japan und Australien Aufschläge vermelden, knüpft der Markt in China an die Schwäche zu Wochenbeginn an. Händler sprechen von einer gewissen Vorsicht vor der in der kommenden Woche langsam Fahrt aufnehmenden US-Berichtssaison. Dennoch steht der asiatische Aktienmarkt kurz vor seiner besten Woche seit März. "Der asiatische Markt hat sich in den vergangenen Tagen gut entwickelt - trotz der jüngsten Sorgen um US-Präsident Donald Trump", resümiert Chefstratege Tai Hui von JP Morgan Funds in Asien.

In Sydney steigt der S&P/ASX-200 um 0,3 Prozent und der Nikkei-225 in Tokio um 0,2 Prozent auf 20.130 Punkte. Gestützt wird der japanische Aktienmarkt vom sich erholenden Dollar, der nach den jüngst eher taubenhaften Kommentaren von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen unter Druck geraten war. Der Greenback erholt sich auf 113,41 Yen nach Wechselkursen unter 113 Yen am Vortag. Die Yen-Schwäche verbessert die Wettbewerbssituation japanischer Exportunternehmen. Neben dem US-Dollar legen auch die sogenannten Rohstoffwährungen weiter zu, so zum Beispiel der australische bzw. neuseeländische Dollar gegenüber ihrem US-Pendant.

"Aussie" und "Kiwi" folgen Kanada-Dollar

Laut Devisenhändler Tim Kelleher von ASB Bank in Neuseeland folgen die beiden Währungen dem kanadischen Dollar, nachdem dieser im Gefolge der ersten Leitzinserhöhung seit sieben Jahren am Mittwoch deutlich zugelegt hatte. Am Aktienmarkt zeigt der Schanghai-Composite gegen den Mehrheitstrend in Asien wieder einmal Schwäche, er gibt 0,2 Prozent auf 3.212 Punkte ab. Im Handel ist von Befürchtungen hinsichtlich möglicher regulatorischer Eingriffe im chinesischen Finanzsystem die Rede. Am Freitag beginnt eine entsprechende Konferenz in China, die sich mit dem Finanzsystem der Volksrepublik befasst.

Am Rohstoffmarkt steigen die Erdölnotierungen auf Tagessicht, zum US-Handelsschluss am Vorabend passiert aber nicht viel. Die europäische Referenzsorte Brent gibt aktuell 0,2 Prozent auf 48,33 US-Dollar nach. Übergeordnet stützten die klaren Anzeichen einer anziehenden Nachfrage, heißt es im Handel. Die Internationale Energie-Agentur hatte ihre Nachfrageprognose für 2017 angehoben. In Australien dürften indes die Weizenpreise weiter nachgeben, nachdem diese bereits in den USA auf Talfahrt gegangenen waren. Die Sorgen über ein zu trockenes Wetter in Teilen der USA hätten sich verflüchtigt, heißt es.

Leerverkäufer bei Ping An aktiv

In Hongkong legen Ping An um 0,7 Prozent auf ein Zweijahreshoch zu, obwohl weiterhin viele Leerverkäufer in der Versicherungsaktie aktiv sind. 54 Prozent des Vortagesumsatzes gingen auf das Konto von Leerverkäufern, Mitte Juni waren es nur 6,5 Prozent gewesen. Die Aktie führt seit vier Tagen die Liste mit dem höchsten Anteil leer verkaufter Aktien in Hongkong an. Bank of America-Merrill Lynch hat das Kursziel um 26 Prozent angehoben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.756,60 +0,35% +1,01% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.129,64 +0,15% +5,31% 08:00 Kospi (Seoul) 2.414,61 +0,21% +19,15% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.212,46 -0,18% +3,51% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 26.364,21 +0,07% +19,67% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.254,19 +0,57% +12,96% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.752,88 -0,05% +6,77% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1405 +0,0% 1,1400 1,1411 +8,4% EUR/JPY 129,39 +0,2% 129,15 128,93 +5,3% EUR/GBP 0,8802 -0,1% 0,8810 0,8819 +3,3% GBP/USD 1,2957 +0,1% 1,2941 1,2939 +5,0% USD/JPY 113,45 +0,1% 113,29 112,99 -3,0% USD/KRW 1135,61 -0,2% 1137,78 1137,17 -5,9% USD/CNY 6,7825 -0,0% 6,7835 6,7807 -2,3% USD/CNH 6,7837 +0,0% 6,7818 6,7819 -2,7% USD/HKD 7,8108 +0,0% 7,8093 7,8096 +0,7% AUD/USD 0,7745 +0,2% 0,7732 0,7727 +7,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,97 46,08 -0,2% -0,11 -19,2% Brent/ICE 48,34 48,42 -0,2% -0,08 -17,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.216,72 1.217,45 -0,1% -0,73 +5,7% Silber (Spot) 15,66 15,70 -0,3% -0,05 -1,7% Platin (Spot) 906,60 906,50 +0,0% +0,10 +0,3% Kupfer-Future 2,66 2,66 +0,2% +0,01 +5,6% ===

July 14, 2017

