Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages Tag des Meeres geschlossen.

TAGESTHEMA

Das US-Pharmaunternehmen Janssen, eine Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson, hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Verkaufsgenehmigung für das Präparat Tremfya zur Behandlung von moderater bis schwerer Schuppenflechte erhalten. Davon profitiert auch Morphosys. Wie das TecDAX-Unternehmen am späten Abend mitteilte, werde durch die FDA-Zulassung eine Meilensteinzahlung ausgelöst. Morphosys werde über die zu erwartenden finanziellen Auswirkungen jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

Zwar sei die aktive Zusammenarbeit mit Janssen Ende 2007 eingestellt worden, jedoch befänden sich zahlreiche therapeutische Antikörperprogramme in unterschiedlichen Entwicklungsstufen und könnten künftig zu entwicklungsabhängigen Meilensteinzahlungen und Tantiemen auf Produktverkäufe führen, heißt es auf der Homepage von Morphosys.

Die Tremfya-Zulassung für andere Länder, darunter Japan und die Europäische Union, befände sich noch in der Prüfung, teilte Janssen weiter mit.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

08:00 AT/OMV AG, Trading Update 2Q

12:40 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q

14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Lang & Schwarz: 1,15 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 14:30 Einzelhandelsumsatz Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,8% zuvor: 76,6% 16:00 Lagerbestände Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Juli (1. Umfrage) PROGNOSE: 94,7 zuvor: 95,1

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.445,20 -0,02% Nikkei-225 20.139,29 +0,20% Shanghai-Composite 3.212,12 -0,19% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.641,33 +0,12% DAX-Future 12.650,00 +0,19% XDAX 12.657,78 +0,18% MDAX 25.078,55 +0,52% TecDAX 2.288,91 +0,60% EuroStoxx50 3.527,83 +0,36% Stoxx50 3.163,91 +0,15% Dow-Jones 21.553,09 +0,10% S&P-500-Index 2.447,83 +0,19% Nasdaq-Comp. 6.274,44 +0,21% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,29 -12

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick:

Gut behauptet - Zum Wochenausklang dürfte es an den europäischen Börsen nochmals etwas nach oben gehen. Beobachter verweisen auf die überwiegend positiven Vorgaben aus den USA und Asien. Richtig interessant dürfte es jedoch erst ab der Mittagszeit werden, wenn mit JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo drei große US-Banken ihre Quartalszahlen veröffentlichen und damit einen ersten Vorgeschmack auf die Bilanzsaison in den USA geben. Angekündigt ist überdies eine Fülle von Konjunkturdaten, darunter US-Verbraucherpreise und -Einzelhandelsumsätze.

Rückblick:

Etwas fester - Am Donnerstag profitierten die Kurse von kleineren Anschlusskäufen nach dem Kursfeuerwerk vom Mittwoch. "Grund für die Euphorie an den Börsen sind die jüngsten Aussagen der Notenbank-Vorsitzenden Janet Yellen zur zukünftigen Geldpolitik", sagte Milan Cotkovic von Axi Traders. Die Rede von Yellen am Mittwoch wurde als taubenhaft eingestuft und dämpfte Erwartungen an eine baldige US-Zinserhöhung. Zudem kamen am Morgen gute Nachrichten aus China. Dort übertrafen die Handelsbilanzdaten sowohl beim Import als auch beim Export die Erwartungen. Von der Hoffnung auf nur langsame Zinserhöhungen profitierten die Telekom-Aktien. Der Stoxx-Telekom-Index gewann 1,5 Prozent. BT Group stiegen um 4 Prozent, Telecom Italia um 2,7 Prozent und Telefonica um 2,2 Prozent. In Paris zogen Alstom nach starken Auftragseingängen um knapp 3 Prozent an. Auch die Banken waren tendenziell weiter gesucht, der Branchenindex stieg um 0,9 Prozent. Auf der Verliererseite in Europa standen die Pharma-Titel mit einem Minus des Branchenindex von 0,8 Prozent. Das lag an Astrazeneca, die 3,5 Prozent abgaben. Vorstandsvorsitzender Pascal Soriot wechselt laut einem israelischen Bericht zum Konkurrenten Teva.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Commerzbank ragten mit plus 2,7 Prozent heraus, nachdem sich die Bank mit der Belegschaft auf den geplanten Stellenabbau geeinigt hat. Norma stiegen um gut 10 Prozent, nachdem der Autozulieferer die Prognosen nach oben genommen hatte. Südzucker reagierten mit einem Abschlag von 0,9 Prozent auf ihre Quartalszahlen. Sie sind operativ zwar besser als erwartet ausgefallen. Der Gewinn sei aber von einer höheren Steuerquote belastet worden, hieß es im Handel. K+S stiegen um 1 Prozent, nachdem Uralkali bei einem Vertrag in China höhere Preise für Kali-Dünger durchsetzen konnte. Nach negativen Presseberichten über massive Verfehlungen bei den Auto-Emissionen ging es für die Daimler-Aktie um 0,5 Prozent nach unten. Siemens verloren fast 2 Prozent, nachdem das Brokerhaus Liberum die Kaufempfehlung zurückgezogen hat. Co.don fielen um 10,4 Prozent zurück. Mit der EU-Zulassung ihrer Gelenkknorpeltherapie war der Kurs am Mittwoch in der Spitze um gut 15 Prozent gestiegen. "Das war eigentlich erstaunlich, weil die Zulassung erwartet worden war", sagte ein Händler. Insofern seien die nun einsetzenden Gewinnmitnahmen für ihn keine Überraschung.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): +0,1% auf 12.658 Punkte

Insgesamt recht ruhig verlief der Handel nach Aussage einer Händlerin von Lang & Schwarz am Donnerstag. Die Umsätze seien allerdings weiter recht lebhaft gewesen. Bei den Einzelwerten stach die Morphosys-Aktie mit einem Plus von 7 Prozent hervor. Der US-Lizenznehmer Janssen hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Verkaufsgenehmigung für Tremfya zur Behandlung von Schuppenflechte erhalten (siehe TAGESTHEMA).

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Die Wall Street hat am Donnerstag die positive Entwicklung des Vortages fortgesetzt, wenn auch mit reduziertem Tempo. Die taubenhaften Aussagen von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen wirkten nach. Die Blicke der Investoren sind allerdings schon auf die beginnende US-Berichtssaison gerichtet. Mit JP Morgan, Wells Fargo und der Citigroup werden am Freitag gleich drei Banken einen Blick in die Bücher gewähren und damit einen ersten Lackmustest liefern. Im Vorfeld zeigten sich die Aktien der drei Banken mit leichten Aufschlägen. Neue US-Konjunkturdaten brachten dagegen kaum Impulse. Die Erzeugerpreise legten im Juni um 0,1 Prozent zu, während sie unverändert erwartet worden waren. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lag minimal höher als prognostiziert. Target erhöhten sich um 4,8 Prozent. Der Discount-Einzelhändler hat seine Prognosen angehoben. Dies stützte auch die Aktie von Wal-Mart, die mit einem Plus von 1,5 Prozent größter Gewinner im Dow-Jones-Index war. Die Anleihen gaben nach zuletzt drei Handelstagen mit Aufschlägen nach. Die Rendite zehnjähriger Treasurys stieg um 2 Basispunkte auf 2,34 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.30 Uhr EUR/USD 1,1405 +0,0% 1,1400 1,1390 EUR/JPY 129,38 +0,2% 129,15 129,12 EUR/CHF 1,1026 +0,0% 1,1024 1,1025 GBP/EUR 1,1361 +0,0% 1,1351 1,1355 USD/JPY 113,44 +0,1% 113,29 113,39 GBP/USD 1,2957 +0,1% 1,2941 1,2930

Der Dollar neigte weiter zur Stärke gegenüber dem Euro und drückte diesen zeitweise unter 1,14 Dollar. "Der Dollar befindet sich im Konsolidierungsmodus, doch auf kurze Sicht rechnen wir mit einem weiteren Rückgang", so Devisen-Stratege Neil Mellor von BNY Mellon. Im späten US-Handel lag der Euro bei 1,1406 Dollar, nach einem Tageshoch bei 1,1456 Dollar.

Am Freitagmorgen verharrt der Euro knapp über der Marke von 1,14 Dollar. Zur japanischen Währung zeigt sich der Dollar ebenfalls wenig verändert. Etwas Unterstützung für den Dollar kam am Donnerstag von US-Notenbankchefin Yellen, die ihre Überzeugung bekräftigt hatte, dass das knappe Angebot an Arbeitskräften in den USA letztlich zu steigenden Löhnen und Preisen führen wird. Die US-Daten zu Inflation und Einzelhandelsumsatz am Freitag könnten den Dollar noch etwas nach oben treiben. Damit der Dollar die Marke von 114 Yen zurückerobern könne, müssten die Daten aber schon erheblich stärker als erwartet ausfallen, meint Kathy Lien von BK Asset Management.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,17 46,08 +0,2% 0,09 -18,9% Brent/ICE 48,47 48,42 +0,1% 0,05 -17,5%

