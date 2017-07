Bis vor wenigen Tagen drohte dem Wertpapier von Leon noch ein größeres Verkaufssignal, jedoch verstanden es Käufer nur zu gut einen potentiellen Abverkauf zu verhindern und dem Wertpapier wieder dynamischen Auftrieb zu verleihen.

Damit bleibt der Aufwärtstrend seit dem Doppelboden um 23,00 Euro aus 2016 weiter intakt und kann in Richtung der Jahreshochs aus April 2015 nun weiter ausgebaut werden. Auch konnte der untergeordnete Abwärtstrend seit den Jahreshochs bei 56,11 Euro nunmehr per Tagesschlusskurs überwunden werden, was jetzt die erste Zielzone darstellt und hervorragend auf der Long-Seite gehandelt werden kann. Denn so wie sich das Wertpapier von Leoni derzeit präsentiert, ist ein baldiger Aufwärtsschub zu der größeren Barriere aus 2014/2015 sehr wahrscheinlich und bietet auf Sicht der kommen Wochen hervorragendes ...

