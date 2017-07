Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Meeres" geschlossen.

TAGESTHEMA

JP Morgan wird die Berichtssaison der großen US-Banken zum zweiten Quartal einläuten, gefolgt von Wells Fargo und der Citigroup. Analysten rechnen im Konsens mit einem Ergebnis je Aktie von 1,58 US-Dollar, das wäre ein Anstieg von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Erträge werden bei knapp 25 Milliarden Dollar gesehen nach 24,4 Milliarden zuvor. Finanzchefin Marianne Lake hatte auf einer Investorenkonferenz Ende Mai mitgeteilt, dass die Handelseinnahmen bis dahin um rund 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken seien. Das hat nicht weiter verwundert, da dies nach dem starken ersten Quartal erwartet wurde. Dabei habe der Handel mit festverzinslichen Produkten leicht verloren, während der Aktienhandel leicht zugelegt habe. Auch wenn ein anderer Bieter JP Morgan bei der Übernahme des Zahlungsdienstleisters Worldpay zuvorkommt, so hat die Bank doch signalisiert, dass größere Deals möglich sind. In den Jahren nach der Finanzkrise wären größere Übernahmen nicht denkbar gewesen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:40 JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q

14:00 Citigroup Inc, Ergebnis 2Q

14:00 Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 14:30 Einzelhandelsumsatz Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,8% zuvor: 76,6% 16:00 Lagerbestände Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Juli (1. Umfrage) PROGNOSE: 94,7 zuvor: 95,1

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.445,20 -0,02% Nikkei-225 20.143,94 +0,22% Hang-Seng-Index 26.372,64 +0,10% Kospi 2.412,99 +0,15% Schanghai-Composite 3.218,33 +0,01% S&P/ASX-200 5.756,10 +0,34%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Während Japan und Australien Aufschläge vermelden, knüpft der Markt in China an die Schwäche zu Wochenbeginn an. Händler sprechen von einer gewissen Vorsicht vor der langsam Fahrt aufnehmenden US-Berichtssaison. Dennoch steht der asiatische Aktienmarkt kurz vor seiner besten Woche seit März. Gestützt wird der japanische Aktienmarkt vom sich erholenden Dollar, der nach den jüngst eher taubenhaften Kommentaren von Fed-Präsidentin Janet Yellen unter Druck geraten war. Neben dem US-Dollar legen auch die sogenannten Rohstoffwährungen weiter zu, so zum Beispiel der australische bzw. neuseeländische Dollar gegenüber ihrem US-Pendant. Laut Devisenhändlern folgen die beiden Währungen dem kanadischen Dollar, nachdem dieser im Gefolge der ersten Leitzinserhöhung seit sieben Jahren am Mittwoch deutlich zugelegt hatte. Am Aktienmarkt zeigt der Schanghai-Composite gegen den Mehrheitstrend wieder einmal Schwäche. Im Handel ist von Befürchtungen hinsichtlich möglicher regulatorischer Eingriffe im chinesischen Finanzsystem die Rede. Am Freitag beginnt eine entsprechende Konferenz in China. In Hongkong legen Ping An um 0,7 Prozent auf ein Zweijahreshoch zu, obwohl weiterhin viele Leerverkäufer in der Versicherungsaktie aktiv sind. 54 Prozent des Vortagesumsatzes gingen auf das Konto von Leerverkäufern, Mitte Juni waren es nur 6,5 Prozent gewesen. Die Aktie führt seit vier Tagen die Liste mit dem höchsten Anteil leer verkaufter Aktien in Hongkong an. Bank of America-Merrill Lynch hat das Kursziel um 26 Prozent angehoben. China Vanke sind wegen einer wichtigen Mitteilung ausgesetzt.

US-NACHBÖRSE

Celadon hat einen Restrukturierungsfachmann an Bord geholt, der die Finanzen auf Vordermann bringen soll. Paul Svindland wird CEO Paul Will um den Juli ersetzen. Will wird darüber hinaus auch als Chairman zurücktreten. Die Aktie schoss um 14,9 Prozent in die Höhe. Auch Patriot National erhält mit John Rearer einen neuen Chef. Unternehmensgründer Steven Mariano tritt als CEO zurück. Die Titel legten um 2,7 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.553,09 0,10 20,95 9,06 S&P-500 2.447,83 0,19 4,58 9,34 Nasdaq-Comp. 6.274,44 0,21 13,27 16,56 Nasdaq-100 5.793,36 0,25 14,41 19,12 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 768 Mio 793 Mio Gewinner 1.532 2.275 Verlierer 1.409 705 Unverändert 132 104

Gut behauptet - Die Wall Street hat am Donnerstag die positive Entwicklung des Vortages fortgesetzt, wenn auch mit reduziertem Tempo. Die taubenhaften Aussagen von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen wirkten weiter nach. Die Blicke der Investoren sind allerdings schon auf die beginnende US-Berichtssaison gerichtet. Mit JP Morgan, Wells Fargo und der Citigroup werden am Freitag gleich drei Banken einen Blick in die Bücher gewähren und damit einen ersten Lackmustest liefern. Im Vorfeld zeigten sich die Aktien der drei Banken mit leichten Aufschlägen. Neue US-Konjunkturdaten brachten dagegen kaum Impulse. Die Erzeugerpreise legten im Juni um 0,1 Prozent zu, während sie unverändert erwartet worden waren. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lag minimal höher als prognostiziert. Target erhöhten sich um 4,8 Prozent. Der Discount-Einzelhändler hat seine Prognosen angehoben. Dies stützte auch die Aktie von Wal-Mart, die mit einem Plus von 1,5 Prozent größter Gewinner im Dow-Jones-Index war.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,34 2,2 2,32 -10,2 30 Jahre 2,92 3,3 2,88 -15,1

Die Anleihen gaben nach zuletzt drei Handelstagen mit Aufschlägen nach. EZB-Präsident Mario Draghi wird im August bei der Konferenz in Jackson Hole zum ersten Mal seit drei Jahren eine Rede halten, erfuhr Dow Jones Newswires aus informierten Kreisen. Es wird erwartet, dass Draghi erneut seine wachsende Zuversicht in die Eurozone-Konjunktur ausdrückt und deren verminderte Abhängigkeit von monetären Stimulierungen feststellt. Die Märkte beschäftigt derzeit intensiv die Frage, wie es mit dem Kaufprogramm der EZB weitergeht. Draghi hatte Ende Juni mit hawkishen Aussagen zur Inflationserwartung einen globalen Ausverkauf bei Staatsanleihen ausgelöst. Die Rendite zehnjähriger Treasurys stieg um 2 Basispunkte auf 2,34 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1410 +0,1% 1,1400 1,1411 +8,5% EUR/JPY 129,35 +0,2% 129,15 128,93 +5,2% EUR/GBP 0,8805 -0,1% 0,8810 0,8819 +3,3% GBP/USD 1,2959 +0,1% 1,2941 1,2939 +5,0% USD/JPY 113,35 +0,1% 113,29 112,99 -3,0% USD/KRW 1133,80 -0,3% 1137,78 1137,17 -6,1% USD/CNY 6,7825 -0,0% 6,7835 6,7807 -2,3% USD/CNH 6,7813 -0,0% 6,7818 6,7819 -2,8% USD/HKD 7,8103 +0,0% 7,8093 7,8096 +0,7% AUD/USD 0,7745 +0,2% 0,7732 0,7727 +7,3%

Der Dollar neigte weiter zur Stärke gegenüber dem Euro und drückte diesen zeitweise unter 1,14 Dollar. "Der Dollar befindet sich im Konsolidierungsmodus, doch auf kurze Sicht rechnen wir mit einem weiteren Rückgang", so Devisen-Stratege Neil Mellor von BNY Mellon. Im späten US-Handel lag der Euro bei 1,1406 Dollar, nach einem Tageshoch bei 1,1456 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,11 46,08 +0,1% 0,03 -19,0% Brent/ICE 48,44 48,42 +0,0% 0,02 -17,6%

Die Ölpreise zeigten sich erneut volatil. Nach dem starken Vortag ging es zunächst abwärts, doch schließlich drehten die Notierungen wieder deutlich ins Plus. Dabei waren es weiter die Daten vom Mittwoch, welche die Kurse bewegten. Einerseits belastete die weltweit gestiegene Produktion, andererseits stützten die geschrumpften Lagerbestände in den USA. Auch wird gespannt auf das weitere Vorgehen der Opec geschaut. Angeblich will das Kartell am 17. Juli ein außerplanmäßiges Treffen abhalten, hieß es am Vortag von einer mit den Plänen vertrauten Person. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum US-Settlement um 1,3 Prozent auf 46,08 Dollar. Für Brent ging es um 1,4 Prozent auf 48,42 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.217,96 1.217,45 +0,0% +0,51 +5,8% Silber (Spot) 15,69 15,70 -0,0% -0,01 -1,5% Platin (Spot) 907,75 906,50 +0,1% +1,25 +0,5% Kupfer-Future 2,66 2,66 +0,2% +0,01 +5,6%

