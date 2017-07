Bechtle informiert über Ausgabe von Gratisaktien

Bechtle informiert über Ausgabe von Gratisaktien

- Grundkapital verdoppelt auf 42 Millionen Euro - Aktionäre erhalten zusätzliche Bechtle Aktie

Neckarsulm, 14. Juli 2017 - Die auf der Hauptversammlung der Bechtle AG am

1. Juni 2017 beschlossene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln wurde am 7. Juli im Handelsregister eingetragen. Das Grundkapital der Gesellschaft

verdoppelt sich somit auf 42 Millionen Euro, eingeteilt in 42 Millionen Stückaktien.

Jeder Aktionär der Bechtle AG erhält für jede bestehende Bechtle Aktie zusätzlich eine neue Aktie (sogenannte Gratisaktie). Letzter Handelstag vor der technischen Umsetzung der Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln und der Ausgabe der Gratisaktien ist voraussichtlich der 21. Juli. Die Notierung der neuen Aktien am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse wird am 24. Juli aufgenommen. Das Börsenkursniveau der Bechtle Aktie halbiert sich entsprechend, ohne dass sich der reale Wert des Aktienbestands ändert. Die Zuteilung erfolgt mittels Depotgutschrift. Seitens der Aktionäre sind keine Aktivitäten erforderlich. Die neuen Aktien sind vom Beginn des laufenden Geschäftsjahres 2017 an gewinnberechtigt.

Ziel der Maßnahme ist, die Handelbarkeit der Papiere an den Börsen zu verbessern und damit den Einstieg in die Bechtle Aktie oder den Ausbau bestehender Positionen für breite Anlegerkreise zu erleichtern.

***

Über Bechtle. Die Bechtle AG ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. 2016 lag der Umsatz bei rund 3,1 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com

Bechtle AG
Bechtle Platz 1
74172 Neckarsulm
Deutschland

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

