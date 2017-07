Wir warten auf das iPhone 8 und unterdessen zeigt der Blick in die Vergangenheit warum das iPhone so wertstabil ist. Immerhin sind von bislang 1.163 Millionen iPhones noch 728 Millionen im Einsatz. Derzeit sind noch 63 Prozent der jemals verkaufen iPhones noch in Benutzung. Das iPhone 6 (Plus) und das iPhone 6s (Plus) sind am verbreitetsten. Zur Rarität wird das iPhone 4, denn nur noch ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...