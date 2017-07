Die Lage an den Märkten wird immer diffuser. Es liegt nicht daran, dass die Datenlage ungemein unklar wäre. Interessant und auch irritierend ist, dass die Marktteilnehmer kaum auf sie zu reagieren scheinen. Es ist, wie auch in der Vergangenheit zu beobachten, wohl eine Frage der Intensität des Reizes, bis die Märkte auf die sich verschlechternden Indikatoren reagieren. Spannend ist, dass die SNB drauf und dran ist, den Devisenbestand zu verdoppeln. Und ich meine jenen Devisenbestand, der am 15. Jänner 2015 bestand! Seit 2008 bis heute haben sich die Devisenreserven der Schweiz verzehnfacht. 40% davon wurde erst in den letzten beiden Jahren hinzugefügt. Dieses Tempo der Devisenreservenerhöhung ist bei weitem zu hoch, um nachhaltig zu sein. Die Gefahr...

