Die Emission von Anacap mit einem Volmen von EUR 325 Mio. (7NC2 secured) preiste bei 3mE+500 BP. Die niederländische Maxeda konnte ihre Anleihe mit einem Volumen von EUR 475 Mio. erfolgreich bei 6,125 % platzieren (5NC2 secured). Am EUR denominierten Financial Primärmarkt waren gestern keine Platzierungen zu beobachten. Moody's stufte am 12. Juli die Ratings der Banca Monte dei Paschi herauf. Im Detail wurden das "Deposit Rating" um ein Notch auf B1 angehoben und das "Senior unsecured Rating" bei B3 bestätigt. Das Rating für hypothekarisch besicherte Covered Bonds (CB) wurde anschließend ebenfalls um ein Notch auf A1 heraufgestuft. Seit der Bekanntgabe des Rettungsplans für die Bank liefen die ausstehenden CBs des Emittenten um rund 20 BP ein. Die...

