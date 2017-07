The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1647824173 DEMIRE ANLEIHE 17/22 REGS BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1648462023 SNCF RESEAU 17/47 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1649193403 ATF NL 17/26 MTN BD03 BON EUR N

CA 1R6 XFRA CA7434741087 PROSMART ENTERPR. EQ00 EQU EUR N

CA 7RH1 XFRA CA7437541039 PROVIDENCE GOLD MNS EQ00 EQU EUR N

CA EUA2 XFRA FR0013263878 UMANIS INH. EO -,11 EQ00 EQU EUR Y

CA NV9N XFRA US67010F3010 NOVOGEN LTD ADR 25 NEW EQ00 EQU EUR N