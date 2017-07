The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0032254739 SWISSCOM 07-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000RLP0348 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2012 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SHFM121 SCHLW-H.SCHATZ.11/17 A1 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0806482948 TUERK.HALK BANK. 12/17 BD00 BON USD N

CA XFRA DE0001040764 BAD.-WUERTT.LSA 12/17R102 BD01 BON EUR N

CA XFRA US471048AE84 JAP BK INT 2017 DTC BD01 BON USD N

CA XFRA XS0260783005 ERSTE GP BNK 06/17FLRMTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0805183828 JAP BK INT 12/17 INTL BD02 BON USD N

CA ORR1 XFRA BMG2157E1176 CN PWR NEW EN.DEV. HD 1 EQ00 EQU EUR N

CA HRPN XFRA DE000A2DAP26 7C SOLARPARKEN O.N. JGE EQ00 EQU EUR Y