The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0370943562 MSC CRUISES 17-23 BD00 BON CHF N

CA B0D1 XFRA DE000A2E4A94 BDT MEDIA AUTOM.ANL 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CR64 DZ BANK CLN E.9328 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0LAH4 DEKA GM ANL DL 16/21 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000DK0LAK8 DEKA GM ANL DL 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HLB2LS0 LB.HESS.THR. IHS 17/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5D14 LB.HESS.-THR.IS.07B/2017 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DU6 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DZ5 LB.HESS.THR.CARRARA07F/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5EU4 LB.HESS.THR.CARRARA07T/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5EV2 LB.HESS.THR.CARRARA07U/17 BD03 BON EUR N

CA XFRA US064159JX56 BK NOVA SCOTIA 17/20 BD03 BON USD N

CA XFRA US06675GAK13 BQUE F.C.MTL 17/20 REGS BD03 BON USD N

CA XFRA US06675GAM78 BQUE F.C.MTL 17/22 REGS BD03 BON USD N

CA XFRA US29874QDF81 EUR. BK REC.DEV.17/20 MTN BD03 BON USD N

CA XFRA US45950VKY10 INTL FIN.CO.17/22 FLR MTN BD03 BON USD N

CA XFRA US71656MBS70 PET. MEX. 17/27MTN REGS 2 BD03 BON USD N

CA XFRA US71656MBT53 PET. MEX. 17/47MTN REGS 2 BD03 BON USD N

CA XFRA USJ8129EAE89 TAKEDA PHARMA.17/22 REGS BD03 BON USD N

CA XFRA USU65478BD78 NISSAN MOTOR ACC.17/20FLR BD03 BON USD N

CA XFRA USU65478BF27 NISSAN MOTOR ACC.17/22FLR BD03 BON USD N

CA XFRA USY20721BU20 INDONESIA 17/47 MTN REGS BD03 BON USD N

CA XFRA XS1647481206 INDONESIA 17/24 MTN REGS BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1647481388 INDONESIA 17/24 MTN 144A BD03 BON EUR N