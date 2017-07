Was für eine unglaubliche Story für die Aktie der Baumot Group: Das Papier schraubte sich auf Wochensicht um 103% nach oben - auf 1-Monats-Sicht steht ein unglaublicher Kursgewinn in Höhe von 204% auf der Anzeigetafel. Derzeit profitierten die Papiere des Herstellers von Dieselpartikelfiltern profitierten im Wochenverlauf bereits deutlich von einem positiven Artikel in der "Euro...

Den vollständigen Artikel lesen ...